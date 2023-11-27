Власти Шотландии не стали оправдывать казненных за колдовство женщин
Власти Шотландии не стали одобрять закон, предполагающий оправдание казнённых в XVI-XVIII веках по обвинению в колдовстве женщин. Об этом пишет Times.
Отмечается, что правительство страны не поддержало законопроект, согласно которому жертвы обвинений в колдовстве с 1563 по 1736 годы получали посмертное оправдание. Как объяснил представитель парламента, проект отклонён из-за того, что его автор был назначен на пост министра — согласно шотландским законам, в подобных случаях инициатива должна быть отозвана.
«Плохие новости для тех, кто надеялся, что осужденные в прошлом ведьмы будут официально посмертно прощены. Шотландское правительство не поддержало законопроект, который оправдал бы женщин, признанных виновными в преступлениях, совершенных с середины XVI по середину XVIII века», — сообщает источник.
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