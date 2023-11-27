Власти Шотландии не стали оправдывать казненных за колдовство женщин

Власти Шотландии не стали одобрять закон, предполагающий оправдание казнённых в XVI-XVIII веках по обвинению в колдовстве женщин. Об этом пишет Times.

Отмечается, что правительство страны не поддержало законопроект, согласно которому жертвы обвинений в колдовстве с 1563 по 1736 годы получали посмертное оправдание. Как объяснил представитель парламента, проект отклонён из-за того, что его автор был назначен на пост министра — согласно шотландским законам, в подобных случаях инициатива должна быть отозвана.