Швеция поддержала меры Финляндии на границе с РФ
Стокгольм решительно поддерживает меры Хельсинки по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает «РИА Новости».
По его словам, Стокгольм «решительно поддерживает меры, которые предпринимают Хельсинки, не только для того, чтобы защитить финскую границу, но и внешнюю границу Евросоюза». Кристерссон отметил, что если Финляндии потребуется помощь на восточной границе, то Швеция поможет.
Также он прокомментировал членство Швеции в НАТО, выразив уверенность, что это произойдет.
Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил о подготовке в стране новых ограничений на границе с РФ из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов.
Рамблер: главные новости