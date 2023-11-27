Швеция поддержала меры Финляндии на границе с РФ

По его словам, Стокгольм «решительно поддерживает меры, которые предпринимают Хельсинки, не только для того, чтобы защитить финскую границу, но и внешнюю границу Евросоюза». Кристерссон отметил, что если Финляндии потребуется помощь на восточной границе, то Швеция поможет.