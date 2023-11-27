В Финляндии заявили о подготовке новых ограничений на границе с РФ
Хельсинки готовят новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщил глава правительства Финляндии Петтери Орпо, передает «РИА Новости».
По его словам, Хельсинки «вынуждены думать и готовить следующие шаги». При этом Орпо не смог назвать сроки принятия новых ограничений, отметив, что на восточной границе страны сохраняется «серьезная тревожная ситуация».
Напомним, что ранее власти Финляндии приняли решение закрыть семь из восьми КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия нелегальных мигрантов из Сирии, Индии, Марокко и других стран. Оно продолжит действовать до 23 декабря.
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