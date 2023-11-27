В Финляндии заявили о подготовке новых ограничений на границе с РФ

Хельсинки готовят новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщил глава правительства Финляндии Петтери Орпо, передает «РИА Новости».

По его словам, Хельсинки «вынуждены думать и готовить следующие шаги». При этом Орпо не смог назвать сроки принятия новых ограничений, отметив, что на восточной границе страны сохраняется «серьезная тревожная ситуация».