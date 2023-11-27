В ЕС оценили свою роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что политическое объединение стремится выступать в роли «честного посредника» в урегулировании событий на Ближнем Востоке, а также выступает за расширение участия государств арабского мира в поисках политического решения. Его слова передает ТАСС.

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«ЕС активно участвует в усилиях по урегулированию текущего конфликта на международной арене. <...> Позиция ЕС заключается в том, чтобы выступать «честным посредником», и мы пытаемся это делать», — сказал Стано.

Он подчеркнул, что позиция стран Евросоюза по конфликту между Израилем и ХАМАС зафиксирована в документах и не изменялась. Стано также отметил, что для достижения мира в регионе необходимо большее участие в урегулировании арабских стран и ЕС.

Проблемы в двусторонних отношениях не должны быть препятствием на пути урегулирования конфликта в интересах Израиля и Палестины считает представитель ЕС.