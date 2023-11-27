На Украине допустили возможность обсуждения завершения конфликта

Украине сложно завершить конфликт с Россией с выходом на границы республики 1991 года, заявил советник комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак.

Как отметил Ступак в интервью Newsweek, необходимо обсуждать другие варианты окончания конфликта на Украине, а не только выход на границы 1991 года, поскольку сейчас этого очень сложно достичь. По его словам, возможно обсуждение «золотой середины», передает Lenta.Ru.

Ступак отметил, что также существует проблема в виде отсутствия доверия между сторонами конфликта, добавив, что Россия якобы «никогда не выполняла своих обещаний», пишет РИА «Новости».

В понедельник замглавы украинского Минюста Ирина Мудра заявила, что Украина не подпишет мирное соглашение без обязательства России выплатить репарации.