Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта

Столтенберг назвал даты согласования рекомендаций для Украины по вступлению в НАТО
В ходе встречи в Брюсселе 28-29 ноября главы МИД стран-членов НАТО намерены согласовать рекомендации по реформам для приема Украины в альянс.
Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
«На встрече министров мы согласуем рекомендации для Украины по реформам на пути к членству», —пояснил он.
При этом Столтенберг вновь подчеркнул: полноценное вступление Украины в НАТО во время вооруженного конфликта невозможно.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Украина должна провести демократические реформы перед вступлением в НАТО. В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что возможное вступление Украины в Североатлантической альянс создаст угрозу безопасности России. По его словам, именно это стало одной из причин спецоперации.
При этом новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна больше не будет оказывать военную помощь Украине. По его мнению, Словакия также не должна поддерживать заявку Украины на членство в НАТО.