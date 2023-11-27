Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта

В ходе встречи в Брюсселе 28-29 ноября главы МИД стран-членов НАТО намерены согласовать рекомендации по реформам для приема Украины в альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«На встрече министров мы согласуем рекомендации для Украины по реформам на пути к членству», —пояснил он.

При этом Столтенберг вновь подчеркнул: полноценное вступление Украины в НАТО во время вооруженного конфликта невозможно.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Украина должна провести демократические реформы перед вступлением в НАТО. В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что возможное вступление Украины в Североатлантической альянс создаст угрозу безопасности России. По его словам, именно это стало одной из причин спецоперации.