Нетаньяху показал Маску последствия атаки ХАМАС в кибуце Кфар-Аза

Илон Маск в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза - один из наиболее пострадавших в результате атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября израильских населенных пунктов. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.