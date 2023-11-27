Нетаньяху показал Маску последствия атаки ХАМАС в кибуце Кфар-Аза
Илон Маск в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза - один из наиболее пострадавших в результате атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября израильских населенных пунктов. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня утром посетил кибуц Кфар-Аза вместе с Илоном Маском. Нетаньяху показал Маску ужасы резни в кибуце 7 октября", - говорится в сообщении.
В понедельник Маск прибыл с визитом в Израиль.