Орбан обсудил с Мишелем вопрос о начале переговоров о приеме Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил в Будапеште с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подготовку к саммиту Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря, на котором будет рассматриваться вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

"Встреча состоялась в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза. На ней также присутствовал министр по делам ЕС Янош Бока", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI.

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По данным газеты Politico, недавно Орбан направил Мишелю письмо, в котором предупредил, что не допустит начала переговоров с Украиной, а также выделения ей дополнительной финансовой помощи до тех пор, пока ЕС не проведет углубленные дискуссии по поводу стратегии в отношении этой страны. Правительство Венгрии выступило за пересмотр этой стратегии.

Ранее Мишель заявлял, что сделает все возможное для того, чтобы убедить лидеров 27 стран ЕС в необходимости принять на предстоящем саммите в Брюсселе "положительное решение" в отношении Украины. Однако Будапешт считает, что Евросоюзу необходимо менять подход к украинскому конфликту и для этого, как отмечал Орбан, нужен план Б. По словам премьера, "просто отправлять деньги украинцам совершенно бессмысленно, это ни к чему не приведет".

Кроме того, правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины присоединиться к Евросоюзу до тех пор, пока в этой стране не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт добивается от Киева предоставления прав этническим венграм в области использования родного языка, в том числе для полноценного обучения в местных школах и вузах. Венгрия считает, что эти права были нарушены украинскими законами о национальных меньшинствах, языке и образовании, принятыми начиная с 2015 года.