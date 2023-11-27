ЕСПЧ коммуницировал жалобу премьера Словакии на незаконную прослушку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал правительству Словакии жалобу нынешнего премьер-министра страны Роберта Фицо на незаконную прослушку и видеозапись его частных встреч в бытность главой оппозиционной партии "Направление - социальная демократия". Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ.

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Согласно коммюнике, жалоба касается "тайного наблюдения, которому подвергались его частные встречи <...> в рамках расследования фактов, которые, как считалось, давали основания для подозрений в совершении преступления браконьерства". Соответствующее расследование было начато в Словакии в январе 2021 года, а в апреле местный суд разрешил вести наблюдение в зоне, где осуществлялась охота, которую посещал Фицо в личных целях, не связанных с этим занятием. В июле же суд разрешил вести наблюдение и в расположенном там павильоне, поскольку следователи высказали подозрения насчет возможного отмывания средств от браконьерства, которое якобы осуществлялось в здании.

Видео дня

В ЕСПЧ отметили, что аудиозаписи, сделанные в период наблюдений, скорее всего были уничтожены. Однако сделанные внутри павильона видеозаписи, на которых запечатлены встречи Фицо с политиками и адвокатами, были опубликованы в СМИ 25 октября 2021 года. После этой публикации прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что следствие выдвинуло необоснованно серьезные обвинения и дело следовало рассматривать по более "легкой" статье, которая не подразумевает использование скрытого наблюдения и записи. Прокурор также отметил, что при отсутствии оснований для подозрений в совершении браконьерства не могло быть и подозрений в отмывании доходов от этого преступления. В отношении следователя в апреле 2022 года было начато внутреннее расследование, а дело о браконьерстве было закрыто.

Фицо в декабре 2021 года после публикаций в СМИ подал жалобу в Конституционный суд, в которой обвинил санкционировавший слежку районный суд в том, что судья "действовал незаконно и произвольно, а также с нескрываемой целью его политической дискредитации". Конституционный суд его иск отклонил.