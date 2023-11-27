WP: Байден извинился за сомнения в данных палестинцев о большом числе погибших в Газе

Президент США Джо Байден извинился перед мусульманскими лидерами США за то, что публично поставил под сомнение число погибших палестинцев, о котором сообщает министерство здравоохранения Газы, контролируемое радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух лиц.

Байден извинился за сомнения в данных палестинцев о большом числе погибших в Газе
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По их информации, на следующий день после заявлений глава Белого дома встретился с пятью лидерами мусульманского сообщества США, которые "выразили протест против его бесчувственного отношения к гибнущим мирным жителям". Уточняется, что они рассказали президенту о знакомых, которых коснулись события в Газе, в том числе о женщине, потерявшей 100 членов своей семьи. По словам собеседников агентства, Байден извинился за свои слова и заявил, что "разочарован в себе". Один из сотрудников Белого дома добавил, что встреча президента, запланированная на 30 минут, продлилась более часа и закончилась тем, что Байден обнял одного из участников.

26 октября Байден заявлял, что не доверяет данным палестинцев о количестве погибших в секторе Газа в результате бомбардировок Израиля. В то же время он признал, что в регионе гибнут невинные люди, которые платят цену за ведение военных действий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. По данным властей палестинского анклава, с 7 октября в Газе погибли более 14,5 тыс. человек, среди них 6 тыс. детей.