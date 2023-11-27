Боррель: решение конфликта в Газе требует отказа от "политической близорукости"

Запад должен покончить с "политической близорукостью" и предпринять конкретные шаги для решения ближневосточного конфликта на основе двух государств. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Необходимо покончить с нашей политической близорукостью, [которая сводится к убеждению], что конфликт можно урегулировать, на словах поддерживая решение по принципу двух государств, но при этом позволяя ему усугубляться", - написал он в статье для газеты Financial Times.

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По его словам, "наряду с Украиной" Ближний Восток стал самым нестабильным регионом в мире. Если сейчас не принять мер, то "это может привести к массовому перемещению людей, в том числе в Европе, усилить риск терроризма и напряженности в отношениях между разными социальными группами", продолжил глава дипломатии ЕС. Как отметил Боррель, Ливан, Иордания и Турция "не выдержат еще одного притока палестинских мигрантов".

Действия радикального палестинского движения ХАМАС, отметил Боррель, "наносят ущерб интересам палестинцев", руководство в палестинской Рамалле "это признает".

"Однако главная проблема для них [палестинцев] заключается в оккупации Израилем территорий", - добавил политик.

Он подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе нужно избегать ослабления" Палестинской национальной автономии, поскольку иначе "возникнет политический вакуум, который поспешат заполнить неконтролируемые силы".

"Моя недавняя поездка в этот регион укрепила убежденность в том, что лучшей гарантией безопасности для Израиля станет создание палестинского государства", - сказал Боррель.

Главный европейский дипломат призвал "объединить усилия с партнерами с Ближнего Востока и со всего мира для достижения жизнеспособного длительного решения в интересах Израиля, Палестины и региона в целом".

"Они [арабские страны] признают, что мирное соседство, трансграничное сотрудничество и потенциальная роль Израиля в качестве регионального экономического мотора открывают огромные возможности", - отметил он.

По словам Борреля, в то же время лидеры арабских государств подчеркивают, что продолжение арабо-израильского сотрудничества зависит от решения палестинского вопроса.