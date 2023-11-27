В понедельник, 27 ноября, ураганный ветер в Киеве порвал самый большой флаг Украины, установленный возле монумента «Родина-мать». Об этом сообщается в Telegram-канале киевской администрации.

Как сообщили в мэрии, хотя флаг приспустили еще накануне из-за непогоды, сильные порывы ветра все равное повредили полотнище. Флаг сняли, чтобы позже заменить его новым.

Чиновники уточнили, что флаг не будут поднимать, пока не улучшатся погодные условия.

Флагшток возле киевской «Родины-матери» является крупнейшим на Украине. Высота флагштока — почти 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.