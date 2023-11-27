В Китае отреагировали на новости о строительстве подводного тоннеля до Крыма

Поводом для реакции стала публикация газеты The Washington Post. По данным американского издания, строительство подводного тоннеля под Керчью может профинансировать китайский банк, а его стоимость составит 5 миллиардов долларов. Взамен Китаю должны дать право взимать плату за проезд по нему. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что проект подводного тоннеля обсуждался еще до постройки Крымского моста, но был отвергнут. В Кремле сообщения о планах Москвы и Пекина по строительству под Керченским проливом подводного тоннеля назвали абсурдом.