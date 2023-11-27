Секретарь СНБО пообещал бороться с пацифистами на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Россия пытается раскачать ситуацию внутри Украины и пригрозил приверженцам «хороших русских» и пацифистам. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в интервью журналу The Economist глава ВСУ Валерий Залужный признал, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва». А затем появилась информация о конфликте Валерия Залужного и Владимира Зеленского.

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При этом Зеленский в интервью для Bloomberg и газеты The Sun подчеркнул, что Россия якобы стремится разделить Украину, но украинцы должны помнить, что сила в единстве.

А Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны, комментируя ситуацию, высказал мнение, что Москва пытается вернуть украинцев «в состояние неуправляемости и полной анархии 1917-1921 годов, когда война шла извне и внутри».

По мнению Данилова, Кремль через своих агентов и разных «полезных идиотов» убеждает украинцев в реальности конфликта между Зеленским и военными и пытается вогнать общество в депрессию.

Он также отметил, что беспокоится не только о возможном государственном перевороте, но и о предстоящих выборах на Украине, на которых может усилить свое влияние «пятая колонна». Данилов пообещал бороться с приверженцами «хороших русских», защитниками русского языка и пацифистами.

Ранее на фоне проводимой на Украине борьбы с русским языком вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что в стране нет никакого русского национального меньшинства.