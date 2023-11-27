Зампремьера Финляндии призвала правительство полностью закрыть границу с РФ

"У нас нет иного выбора", - приводит портал ее слова.

Председатель одной из крупнейших партий страны "Истинные финны" (входит в правящую коалицию) также добавила, что "любых других мероприятий на границе будет недостаточно", чтобы сдержать поток просителей убежища.