В Турции призвали Израиль ответить в МУС за преступления в Газе

Израиль должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) и обязательно ответить за преступления, совершенные в Газе. Об этом заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в Анталье на встрече Парламентской ассамблеи Азии, его выступление транслировал телеканал TRT Haber.

"Израиль должен обязательно ответить в суде в Гааге за преступления, которые он совершил в Газе", - сказал Куртулмуш.

Он назвал действия Израиля в палестинском анклаве "государственным терроризмом и геноцидом".

Спикер парламента Турции также высказался за скорейшее и стабильное прекращение огня в Газе, отметив, что единственным вариантом решения палестинской проблемы является признание независимости Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.