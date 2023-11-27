Разведывательной спутник КНДР сделал детальные снимки Рима

Сегодня, 27 ноября, северокорейский лидер посетил космический центр, где заслушал доклад. Кроме фотографии Рима Ким Чен Ыну показали четкие снимки тихоокеанской авиабазы ВВС США Андерсен, расположенной на острове Гуам.

Авторы материала отмечают, что на переданных спутником кадрах можно детально рассмотреть американский атомный авианосец Carl Vinson, стоящий в одном из портов Южной Кореи, а также американские военные базы на Гавайях.

Напомним, что 21 ноября КНДР запустила с полигона Тончхан-ни в космос разведывательный спутник «Маллиген-1». При этом сообщалось, что полноценную работу он сможет начать с 1 декабря. В Пхеньяне сообщили, что планируют в «скором времени» запустить еще несколько подобных спутников.