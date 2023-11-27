Ван И отправится в США на заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку

Китай 29 ноября проведет заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке по палестино-израильскому вопросу, председательствовать на нем будет глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.