Ван И отправится в США на заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку
Китай 29 ноября проведет заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке по палестино-израильскому вопросу, председательствовать на нем будет глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В этом месяце Китай председательствует в Совете Безопасности ООН, 29 ноября КНР проведет заседание Совбеза высокого уровня по палестино-израильскому вопросу, - заявил Ван Вэньбинь. - Министр иностранных дел Ван И отправится в Нью-Йорк, чтобы председательствовать на заседании".