В США призвали Украину забыть о потерянных территориях

Украине стоит смириться с утратой территорий, поскольку они уже не вернутся в состав страны. К этому Киев призвал экс-президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью телеканалу CNN.

«Идея, что Украина вернет 20 процентов территории, которые сейчас принадлежат России, призрачна, предпосылок, что это удастся сделать, сейчас нет», — сказал американский дипломат.

Он предложил Украине сконцентрироваться на сохранении оставшихся территорий и подчеркнул, что из-за отсутствия успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поддержка Запада будет снижаться.