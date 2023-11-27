Депутат партии Зеленского опубликовала нецензурный пост про Залужного

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая («Слуга народа») опубликовала в соцсети фотографию нашивки с нецензурной шуткой, намекнув на некомпетентность главы ВСУ Валерия Залужного. Внимание на это обратили РИА Новости.

На опубликованной депутатом нашивке изображен сидящий за столом персонаж в военной фуражке, у которого нет информации о плане наступления.

«Я ***, где план наступления», — так подписано изображение.

Безуглая, замглавы комитета Рады по нацбезопасности и обороне, ранее потребовала отставки Залужного из-за отсутствия у армии плана действий на 2024 год. По ее словам, глава ВСУ не смог предоставить «ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный» план. Депутат подчеркивала, что все предложения Залужного по мобилизации сводятся к тому, что «нужно больше людей» — военные планируют забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц.