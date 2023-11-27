Байден извинился перед мусульманскими лидерами

Президент Джо Байден принес извинения видным американским мусульманским лидерам после того, как открыто поставил под сомнение точность данных о количестве погибших в секторе Газа. Об этом пишет Fox News.

По данным издания, в ходе пресс-конференции 25 октября глава Белого дома заявил, что у него «нет уверенности в том, что палестинцы говорят правду о количестве убитых». Он также отметил, что уверен, что среди погибших невиновные ни в чем люди, и назвал их смерти «ценой войны».

На следующий день, 26 октября, президент США встретился с пятью мусульманскими лидерами, которые рассказали Байдену о людях, которых они лично знают и которые непосредственно пострадали от резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В ответ президент отметил, что сожалеет о своих словах и «разочарован в себе». При этом он даже обнял одного из участников, утверждает издание.

7 октября представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа. Военные действия сопровождались масштабными разрушениями. Медслужбы ХАМАС сообщали, что в секторе Газа погибли более 14 тысяч человек, не менее 4100 из них - дети.