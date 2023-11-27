Президент США Джо Байден извинился перед мусульманскими лидерами среди американцев после того, как открыто поставил под сомнение данные ХАМАС о числе погибших в секторе Газа. Об этом пишет Fox News.

«У меня нет уверенности в том, что палестинцы говорят правду о количестве убитых. Я уверен, что были убиты невинные люди, и это цена ведения войны», — заявил политик на пресс-конференции 25 октября.

После этого Байден встретился с пятью американскими лидерами-мусульманами. В ходе встречи он выслушал рассказ лидеров о людях, которых они знают и которые непосредственно пострадали от конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь президент сказал, что сожалеет и разочарован в себе.

Отмечается, что американские лидеры-мусульмане призвали Байдена проявить больше сочувствия к палестинцам, а в конце встречи Байден, как утверждается, обнял одного из участников.