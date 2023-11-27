Пока вы спали: обсуждение перемирия в секторе Газа и новые лимиты по льготной ипотеке

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Военный кабинет Израиля обсуждает продление перемирия в секторе Газа

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Продлить режим прекращения огня в секторе Газа после окончания его срока раздумывает военный кабинет Израиля. Соглашение было принято на четыре дня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth.

Как пишет СМИ, военное движение ХАМАС готово к обмену большего числа заложников на своих граждан.

Минобороны РФ сообщило о захвате морпехами двух опорных пунктов ВСУ под Угледаром

Лесополосу с двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины захватили штурмовые группы подразделений бригад морской пехоты Балтийского и Тихоокеанского флотов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, одна из ключевых лесополос покорилась штурмовым группам морпехов почти без единого выстрела, так как противник, не принимая бой, отошел назад.

Также в Минобороны РФ заявили, что украинские военные, теряя контроль над опорными пунктами, стягивают в район Угледара все доступные резервы.

В России расширят лимиты по льготной ипотеке

Правительство России готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Министерство финансов РФ.

Решение об увеличении лимита было принято на фоне повышения ключевой ставки с 8,5% до 13% и роста спроса на государственные программы. Если лимиты на выдачи закончатся раньше, чем выйдет постановление, кредитные организации не смогут получить субсидии из бюджета по новым выданным займам. Это грозит либо ужесточением условий льготной ипотеки, либо временной приостановкой ее выдач.

Губернатор Севастополя сообщил о начале эвакуации горожан из подтопленных домов

Граждан Севастополя эвакуируют из подтопленных жилых домов и размещают в пансионате «Лазурь». Об этом пишет губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не дает реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов», — проинформировал он и добавил, что из поселка Любимовка эвакуировали 10 человек, из них 2 детей.

Банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ

Законопроект, подразумевающий отмену комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), не одобрили банковские организации. Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на законопроект «Единой России».