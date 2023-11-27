Лидер Аргентины отправил президенту Бразилии письмо с обращением

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в приглашении на инаугурацию, переданном бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве, выразил надежду на укрепление связей между странами. При этом ранее аргентинский политик заявлял, что не будет продвигать межгосударственные отношения с Бразилией.

"Мы знаем, что наши страны тесно связаны географией и историей, и в связи с этим мы хотим продолжить работать в сферах взаимодополняемости на уровне интеграции, торговли и международного присутствия, чтобы наши совместные действия привели к росту и благополучию для аргентинцев и бразильцев", - говорится в письме, которое опубликовал портал G1. Милей также выразил надежду на "плодотворную работу и создание связей" между странами.

"Надеюсь, что смогу встретиться с вами по предстоящему поводу. Выражаю вам свое уважение", - завершил послание избранный глава государства.

Письмо бразильской стороне передала советник Милея по внешней политике Диана Мондино, которая заявлена им как будущий министр иностранных дел. В ходе поездки в Бразилиа, о которой не было объявлено заранее, она встретилась с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой.

Ранее специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента заявил, что Милей должен принести извинения за оскорбления в адрес Лулы да Силвы, чтобы поспособствовать диалогу между странами в дальнейшем. 8 ноября в интервью интернет-изданию La Politica Online аргентинский политик назвал бразильского лидера коммунистом и коррупционером.