Избранный президент Аргентины Милей отправился в США

Новый президент Хавьер Милей заявил, что отправился в США с рабочим визитом Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий пост лидера Аргентины в социальной сети Х.

«Едем в США», — говорится в сообщении.

Как информирует телеканал TN, в ходе визита он планирует посетить могилу Любавичских Ребе в Нью-Йорке, чтобы таким образом «поблагодарить за победу на выборах». До этого Хавьер Милей заявлял о намерении принять иудаизм, чтобы стать первым президентом-иудеем в истории Аргентины.

Также он сообщал о планах встретиться с представителями правительства США и с МВФ, но не вдавался в подробности.

В то же время внутри офиса лидера Белого дома Джо Байдена произошел раскол на два лагеря во мнениях относительно конфликта между Израилем и палестинским военным движением ХАМАС. Этот кризис стал одним из самых серьезных за все время пребывания Байдена на президентском посту, пишет The Washington Post.