Избранный президент Аргентины Милей отправился в США
Новый президент Хавьер Милей заявил, что отправился в США с рабочим визитом Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий пост лидера Аргентины в социальной сети Х.
«Едем в США», — говорится в сообщении.
Как информирует телеканал TN, в ходе визита он планирует посетить могилу Любавичских Ребе в Нью-Йорке, чтобы таким образом «поблагодарить за победу на выборах». До этого Хавьер Милей заявлял о намерении принять иудаизм, чтобы стать первым президентом-иудеем в истории Аргентины.
Также он сообщал о планах встретиться с представителями правительства США и с МВФ, но не вдавался в подробности.
В то же время внутри офиса лидера Белого дома Джо Байдена произошел раскол на два лагеря во мнениях относительно конфликта между Израилем и палестинским военным движением ХАМАС. Этот кризис стал одним из самых серьезных за все время пребывания Байдена на президентском посту, пишет The Washington Post.
Газета отмечает, что ранее около 20 обеспокоенных сотрудников Белого дома запросили встречу с советниками Байдена, чтобы узнать о конкретных планах по снижению числа жертв среди мирных жителей сектора Газа. В статье отмечается, что этот вопрос волновал администрацию США больше, чем любой другой за три года пребывания Байдена у власти.