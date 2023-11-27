Белый дом сообщил, что Байден не встретится с Милеем в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не сможет встретиться с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем во время визита последнего в Вашингтон, с новым аргентинским лидером проведет встречу помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Да, избранный президент Милей приедет в Вашингтон", - подтвердил он.

По словам Кирби, в американской столице у Милея запланированы, в частности, встречи с представителями Международного валютного фонда, "у него также будет возможность встретиться с некоторыми представителями Совета национальной безопасности [Белого дома], в том числе с Джейком Салливаном".

"К сожалению, президент [Байден] не сможет с ним встретиться, так как будет находиться в поездке по стране", - указал Кирби.

Представитель Белого дома при этом подчеркнул, что США стремятся продолжить сотрудничество с Аргентиной, а также хотят услышать от нового аргентинского лидера, "в каком направлении он хочет двигаться по политическим вопросам".

Ранее сообщалось, что избранный президент Аргентины Хавьер Милей направился в США вместе с экс-министром финансов Луисом Капуто, которого аргентинские СМИ называют возможным будущим министром экономики.