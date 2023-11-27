Экс-врач Белого дома заявил об угрозе США из-за состояния Байдена
Глава США Джо Байден, которому недавно исполнился 81 год, не может должным образом выполнять свои обязанности, страна под его руководством будет в опасности. Об этом заявил экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.
«Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого», — сказал он, добавив, что уже сейчас Джо Байден подвергает США большому риску.
Джексон рассказал, что работал врачом в Белом доме при трех бывших президентах — Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе. Он в курсе, насколько тяжела бывает работа президента — как физически, так и морально. Поэтому уверен, что Джо Байден не в состоянии выполнять ее, это видно уже сейчас, но дальше ситуация станет еще хуже.
Экс-врач Белого дома считает, что «враги больше не боятся» США, так как сейчас у них крайне слабый лидер.
«Он физически и умственно больше не пригоден для работы на своем посту», — подчеркнул Джексон и резюмировал, что для безопасности и стабильности США Джо Байден должен покинуть свой пост.