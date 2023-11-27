Экс-врач Белого дома заявил об угрозе США из-за состояния Байдена

«Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого», — сказал он, добавив, что уже сейчас Джо Байден подвергает США большому риску.