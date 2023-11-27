Илон Маск 27 ноября встретится в Израиле с Герцогом и Нетаньяху

Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск 27 ноября приедет в Израиль, где встретится с президентом Исааком Герцогом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис Герцога. Встреча Маска с президентом пройдет в понедельник. На ней также будут присутствовать израильтяне, чьи родственники находились в плену у ХАМАС в Газе. На их встрече Герцог подчеркнет "необходимость действий по борьбе с растущим антисемитизмом в интернете", отметили в его офисе. Помимо этого, Маск планирует встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и посетить приграничные поселения в Газе, пострадавшие от нападения палестинской группировки ХАМАС. Визит миллиардера в страну пройдет на фоне обвинений Маска в терпимости к антисемитским сообщениям в Х и повышенному вниманию на фоне войны между Израилем и ХАМАС. До этого сообщалось, что социальная сеть Х может потерять до $75 млн из-за отказа ряда рекламодателей от сотрудничества после слов Маска о евреях.