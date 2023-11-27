В Чехии пройдет самая крупная забастовка в истории страны

Запланированная на понедельник забастовка в Чехии охватит сотни фирм и мероприятий примерно с 1 миллионом работников, а также персонал 70% школьных учреждений, что сделает ее самой крупной в истории страны. Такое заявление сделал глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозеф Стршедула, передает РИА Новости.

Он пояснил, что цель забастовки — заставить правительство Чехии задуматься о том, что происходит в стране. По его словам, если министры вздумают отмахнуться от акции такого масштаба, то настроение в обществе «может стать еще хуже».

Стршедула указал, что при нормальных обстоятельствах подобных протестных акций в стране быть не должно, так всем было бы лучше. Однако ситуация такова, что возмущение людей достигло пика, они винят власти в безразличии к их мнению, поэтому сотни тысяч работников готовы присоединиться к протесту, указал лидер крупнейшего в стране профобъединения.