Эрдоган рассказал о работе по установлению постоянного прекращения огня в Газе

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Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что глава государства провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, в ходе которого они обсудили ситуацию в секторе Газа и договорились продолжать работу по установлению постоянного прекращения огня в анклаве, передает ТАСС.

«В ходе беседы обсуждались незаконные израильские атаки на сектор Газа, оказание гуманитарной помощи палестинцам и шаги, которые могут быть сделаны для достижения постоянного прекращения огня в регионе», — рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Также отмечается, что Эрдоган подчеркнул необходимость странам исламского мира занять единую позицию, подразумевающую осуждение действий Израиля на территориях Палестины. По его словам, необходимо добиться постоянного прекращения огня в секторе Газа и достичь прочного мира между двумя государствами.