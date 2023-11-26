ХАМАС заявил о готовности продлить перемирие с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово продлить перемирие с Израилем на срок от двух до четырех дней, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

Как уточнили в ХАМАС, движение допустило возможность продления перемирия на срок от двух до четырех дней.

«ХАМАС считает возможным обеспечить освобождение от 20 до 40 израильских заключенных», — подчеркнули источники.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что израильская сторона нарушила условия соглашения о перемирии.