Байден: США работают над продлением перемирия в Газе

США сделают все возможное, чтобы продлить перемирие Израиля и ХАМАС, заявил президент Джон Байден во время выступления на острове Нантакет. По его словам, это необходимо, чтобы как можно больше заложников вернулись из заточения, а жители сектора Газа получили гуманитарную помощь, в которой нуждаются, передает ТАСС.

Наша цель — продлить эту паузу после завтрашнего дня. Чтобы мы могли продолжать видеть, как выходит больше заложников и доставляется больше гуманитарной помощи нуждающимся и сектору Газа <...>. Я собираюсь продолжить работу <...>, чтобы сделать все возможное <...> Я бы хотел, чтобы пауза сохранялась, пока заложников продолжают освобождать, — заявил Байден.

Байден находится на острове Нантакет у побережья Атлантического океана на отдыхе с семьей. Он планирует вернуться в Вашингтон в ближайшие дни.