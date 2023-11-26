США могут выдвинуть условия для оказания военной помощи Израилю

Вашингтон может выдвинуть условия для оказания военной помощи Израилю, рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «дельной мыслью» инициативу по выдвижению условий для оказания Тель-Авиву военной помощи.

Вместе с тем, заметил глава государства, избранный им подход уже позволил добиться определенных результатов в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Журналисты попросили Салливана прокомментировать слова Байдена о военной помощи.

Чиновник ответил, что президент признал эту идею, но с определенными оговорками.

«Отвечая на вопрос, он признал эту идею. Но сразу после этого он сказал, что избранный им подход позволяет добиваться результатов», — констатировал Салливан.

Напомним, что конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем начался 7 октября. Россия, Китай, Бразилия выступили с мирными инициативами, призвали стороны к диалогу.