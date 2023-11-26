В МИД раскрыли личность освобожденного ХАМАС россиянина

В МИД РФ раскрыли личность россиянина, освобожденного ХАМАС в воскресенье, 26 ноября. Об этом сообщает РИА Новости .

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что из плена был вызволен Рон Олегович Кривой.

По словам Захаровой, отечественные дипломаты провели серию успешных контактов с ХАМАС. Сегодня появился первый результат этих переговоров: обладатель паспорта РФ Рон Кривой передан Красному кресту. В ближайшее время его навестят представители российской дипмиссии.