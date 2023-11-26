Нетаньяху посетил сектор Газа
Нетаньяху посетил войска на севере сектора Газа и спустился в один из тоннелей ХАМАС. Видео его общения с солдатами в воскресенье, 26 ноября опубликовал офис премьера, сообщает The Times of Israel.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших заложников, и в конечном итоге мы вернем их всех», - говорит Нетаньяху на видео.
По его словам, у Израиля есть три цели в войне: ликвидация ХАМАСА, возвращение всех заложников и обеспечение того, «чтобы Газа снова не стала угрозой государству Израиль».
Премьер заверил солдат, что «мы будем продолжать до конца, до победы и ничто нас не остановит».
Также Нетаньяху вместе с начальником штаба ЦАХАЛ и другими военными посетил один из туннелей ХАМАСА, обнаруженных израильскими войсками.
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