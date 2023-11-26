Нетаньяху посетил сектор Газа

Нетаньяху посетил войска на севере сектора Газа и спустился в один из тоннелей ХАМАС. Видео его общения с солдатами в воскресенье, 26 ноября опубликовал офис премьера, сообщает The Times of Israel.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших заложников, и в конечном итоге мы вернем их всех», - говорит Нетаньяху на видео.

По его словам, у Израиля есть три цели в войне: ликвидация ХАМАСА, возвращение всех заложников и обеспечение того, «чтобы Газа снова не стала угрозой государству Израиль».

Премьер заверил солдат, что «мы будем продолжать до конца, до победы и ничто нас не остановит».