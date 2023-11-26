В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
США допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа, считают, что окончательное решение остается за радикальным палестинским движением ХАМАС. С таким заявлением выступил в эфире телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Такая вероятность, определенно, есть. Мы бы хотели, чтобы это произошло", - заявил Салливан, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, "решение принимать ХАМАС".
"Если ХАМАС готово освободить дополнительное число заложников, то, как отмечал Израиль, по условиям этого соглашения он готов к тому, что пауза в боях будет продлена на несколько дней. Мяч на стороне ХАМАС, вопрос в том, готово ли оно продолжить освобождение заложников, включая, возможно, дополнительное число американских граждан", - отметил он.