Папа Римский заболел воспалением легких
Папа Римский Франциск заявил, что заболел воспалением легких. По этой причине он не смог вживую выступить из Апостольского дворца перед верующими . Была организована видеотрансляция, обращения понтифика зачитывал кардинал.
«Сегодня я не могу показаться из окна дворца, потому что у меня проблема с воспалением легких, и мои размышления зачитает монсеньор Брайда... Большое спасибо за то, что пришли», — сказал папа по видеосвязи.
Кардинал Паоло Брайда зачитал проповедь папы, в которой тот поблагодарил Бога за перемирие в секторе Газа.
«Сегодня мы благодарим Бога за то, что наконец-то наступило перемирие между Израилем и Палестиной, и часть заложников была освобождена», — говорилось в заявлении понтифика.
Он призвал молиться, чтобы все они были освобождены как можно скорее.
«Пусть в Газу поступает больше гуманитарной помощи, и настаивайте на диалоге: это единственный путь, единственный способ добиться мира. Кто не хочет диалога, тот не хочет мира», — отметил папа.