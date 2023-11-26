Главы МИД Южной Кореи, КНР и Японии не назначили дату саммита

Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии на встрече в Пусане не смогли согласовать дату очередного трехстороннего саммита, не проводившегося с 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

«Сейчас согласованного времени проведения саммита нет», — сообщил чиновник в МИД Республики Корея.

По его словам, общение продолжается, у сторон есть различные планы, касающиеся времени саммита. Также имеется договоренность ускорить подготовку. Конкретная дата будет определена после консультаций.