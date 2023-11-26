Главы МИД Южной Кореи, КНР и Японии не назначили дату саммита
Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии на встрече в Пусане не смогли согласовать дату очередного трехстороннего саммита, не проводившегося с 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.
«Сейчас согласованного времени проведения саммита нет», — сообщил чиновник в МИД Республики Корея.
По его словам, общение продолжается, у сторон есть различные планы, касающиеся времени саммита. Также имеется договоренность ускорить подготовку. Конкретная дата будет определена после консультаций.
По итогам первой за последние четыре года встречи главы МИД Южной Кореи, Японии и Китая Пак Чин, Ван И и Ёко Камикава договорились о восстановлении сотрудничества в трехстороннем формате, которое было прервано пандемией COVID-19.
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