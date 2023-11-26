Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Украины Владимир Зеленский и руководимая им республика.

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По его словам, необходимость в Зеленском отпала, так как страна не способна продолжать конфликт. При этом даже если Вашингтон передаст Киеву больше оружия, им не смогут воспользоваться, так как в рядах украинских войск заканчиваются солдаты.

Джонсон отметил, что недавние визиты министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев носят лишь формальный характер, так как западная поддержка не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) одержать победу.

«Они (Запад и Украина. — прим. "Ленты.ру") пытаются отвратить неизбежное», — заключил он.