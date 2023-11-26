На Украине признали, что устали от конфликта

Волонтер Тарас признался, что устал от конфликта на Украине, пишет испанская газета El Pais.

Волонтер отметил, что журналисты западных газет постоянно задают ему вопросы об отношении к конфликту, о надеждах, пожеланиях. В частности, спрашивают об усталости от конфликта.

«Многие спрашивают меня об усталости от конфликта. И да, конечно, она есть», — признался Тарас.

По словам волонтера, украинцы в целом гордятся своей стойкостью, выдержкой. Он добавил, что в стране есть и сомневающиеся в том, что Украине удастся добиться своих целей.