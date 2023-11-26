На Украине признали, что устали от конфликта
Волонтер отметил, что журналисты западных газет постоянно задают ему вопросы об отношении к конфликту, о надеждах, пожеланиях. В частности, спрашивают об усталости от конфликта.
«Многие спрашивают меня об усталости от конфликта. И да, конечно, она есть», — признался Тарас.
По словам волонтера, украинцы в целом гордятся своей стойкостью, выдержкой. Он добавил, что в стране есть и сомневающиеся в том, что Украине удастся добиться своих целей.
Военные эксперты отмечают, что в западных СМИ появляется все больше публикаций об усталости европейцев от ситуации на Украине, а также критический статей, авторы которых обвиняют украинцев в неумении сражаться, штурмовать минные поля, грамотно использовать военную технику.
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