В Киевской области отключили магистральные ЛЭП

Магистральные линии электропередачи отключены на территории Киевской области Украины. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий.

Он отметил, что в результате ночной атаки в регионе были повреждены несколько инфраструктурных объектов. Из-за этого представители властей и специалисты начали думать о возможности ввести ограничения на потребление энергии, однако пока удалось обойтись без подобных мер.

«В городе Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились», — подчеркнул Кудрицкий.

Также глава компании указал, что еще до текущих событий довольно много энергетических блоков были выведены из эксплуатации для ремонта. В связи с этим украинским властями пришлось обратиться за помощью к соседним государствам.

При этом в конце Кудрицкий все же призвал граждан страны экономить энергию. По его словам, жителям стоит отказаться от использования электричества без необходимости.