Скончался приговорённый за убийство афроамериканца экс-полицейский Дерек Шовин

Он умер в тюремной больнице Аризоны после получения ножевых ранений. На Шовина напал сокамерник, пишет Associated Press.Адвокат осуждённого настаивал, чтобы подзащитного не помещали в общую камеру из-за риска нападения.

Бывший полицейский был приговорён к 22,5 года тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда. В мае 2020 года при задержании афроамериканца он прижал мужчину коленом к асфальту и не отпускал, пока тот не перестал дышать. Смерть Флойда вызвала волну беспорядков в США.