Новая позиция Милея: Аргентина может войти в БРИКС

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей, посоветовавшись с командой, скорее всего, изменит позицию относительно БРИКС. Аргентина может войти в объединение, но в качестве «менее активного члена». Об этом со ссылкой на источники сообщает аргентинский канал TN.

Еще в августе Милей заявлял, что не приемлет БРИКС. По его словам, Аргентина примкнет к геополитическому блоку США и Израиля, и он не собирается «присоединяться к коммунистам».

«Однако три месяца спустя, когда Милей уже избран президентом, и находится в процессе формирования своего правительства, ситуация, похоже, изменилась», — сообщает TN.

Как стало известно изданию от источников в La Libertad Avanza (LLA, политическая коалиция, включающая крайне правую Либертарианскую партию), сейчас команда Милея во главе с возможным будущим главой МИД Дианой Мондино всерьез анализирует возможность вступления в БРИКС. При этом предполагается участие «очень низкой интенсивности».

Команда международников Милея считает, что БРИКС представляет собой «скорее возможность, чем риск» для Аргентины.

«Подумайте, сколько стран в мире хотели бы иметь возможность, например, в течение года провести около 100 встреч с различными китайскими правительственными чиновниками. Многие хотели бы сидеть за этим столом, но не могут», — заявил один из аргентинских дипломатов на условиях анонимности.

Позиция, которая преобладает в команде Милея, заключается в том, чтобы войти в БРИКС и «принять умеренную позицию, позволяющую Аргентине занять место во влиятельной группе»