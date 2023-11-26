Сторонники ПЦУ разгромили корпус Киево-Печерской лавры

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили разгром в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram.

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Отмечается, что последователи ПЦУ вторглись во владения монастыря и повредили постройки. «Активисты пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а», — описывается в публикации произошедшее.

На прикрепленных к посту СПЖ фотографиях видны разбитые окна и двери.