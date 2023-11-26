Во Франции начались массовые беспорядки после гибели подростка

После смерти подростка Томаса от ножевого ранения на улицы вышли представители ультраправых, считающие, что в его гибели виноваты выходцы из других стран, приехавшие во Францию. Об этом сообщает BFMTV.

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В городе Роман-Сюр-Изер 80 представителей ультраправых прошли маршем по улицам. Они скандировали «Справедливость для Томаса! Ни прощения, ни забвения!» «Улица, Франция, принадлежат нам!».

За порядком следили 120 полицейских. Протестующие бросали в правоохранителей камни и петарды, переворачивали мусорные баки и поджигали их.

В итоге 20 человек были задержаны и 17 помещены под стражу «после насилия в отношении полиции», сообщает местная префектура.

Убийство подростка произошло 18 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром на юго-востоке Франции.

Томас, 16-летний ученик средней школы, умер после удара ножом.

По данным обвинения, около десяти молодых людей устроили беспорядки и попытались незаконно проникнуть в помещение клуба, где проходил пригласительный бал. Во время нападения Томас погиб. Еще восемь человек получили ранения, в том числе двое молодых людей в возрасте 28 и 23 лет.