Главы МИД Ирана и Турции провели телефонный разговор о ситуации в секторе Газа

Как сообщил МИД Ирана , выразив удовлетворение растущей тенденцией сотрудничества в различных областях, Абдоллахиан выразил надежду, что при продолжении дипломатии высокого уровня между двумя государствами все станут свидетелями возрастающего укрепления и углубления сотрудничества.

Темой переговоров стали последние изменения в ситуации с палестино-израильским конфликтом и вопросы двусторонних отношений. Абдоллахиан добавил, что необходимо, чтобы Иран и Турция вместе с другими исламскими странами приняли решительные меры в поддержку Палестины.