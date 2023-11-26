Латвия предложила посредничество по ситуации на границе Польши и Украины

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш призвал Варшаву как можно скорее разрешить ситуацию на границе Польши и Украины. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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На границе Польши с Украиной свыше трех недель продолжается блокада. Польские перевозчики выдвинули ряд требований к властям страны, перекрыли границу, не пропускают через нее украинские большегрузы.

Глава ведомства в беседе с польским министром по делам Европейского союза (ЕС) Шимоном Шинковским поднял ряд вопросов международной повестки.

В частности, он заявил, что следует как можно быстрее разрешить ситуацию, найти компромиссные варианты.