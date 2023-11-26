В Берлине прошла демонстрация за переговоры по Газе и Украине

На территории Берлина прошла многотысячная акция протеста. Демонстранты требовали, чтобы украинский и палестино-израильский конфликты были решены дипломатическим путем, информирует РИА Новости.

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Организатором этой акции стала Сара Вагенкнехт, которая не так давно покинула состав партии «Левые». Ее вступительная речь была направлена на обвинение немецкого правительства в том, что власти ФРГ применяют двойные стандарты в оценке этих двух конфликтов. Политик напомнила и про беспощадные бомбардировки ЦАХАЛ в Газе.

Вагенкнехт также подвергла жесткой критике власти Германии за расходы на производство оружия и в целом на армию. Она указала, что в стране и без этого хватает проблем.

«Эта война должна закончиться. И это очень важно — во всех направлениях», — говорит Вагенкнехт.