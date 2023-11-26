РИАН: в Берлине прошла демонстрация за переговоры по Газе и Украине
На территории Берлина прошла многотысячная акция протеста. Демонстранты требовали, чтобы украинский и палестино-израильский конфликты были решены дипломатическим путем, информирует РИА Новости.
Организатором этой акции стала Сара Вагенкнехт, которая не так давно покинула состав партии «Левые». Ее вступительная речь была направлена на обвинение немецкого правительства в том, что власти ФРГ применяют двойные стандарты в оценке этих двух конфликтов. Политик напомнила и про беспощадные бомбардировки ЦАХАЛ в Газе.
Вагенкнехт также подвергла жесткой критике власти Германии за расходы на производство оружия и в целом на армию. Она указала, что в стране и без этого хватает проблем.
«Эта война должна закончиться. И это очень важно — во всех направлениях», — говорит Вагенкнехт.
В руках у протестующих граждан были плакаты, надписи на которых гласили: «Нет войне, сложите оружие», «Прекратите русофобию» и «Образование вместо бомб, НАТО и войн». Помимо немецкого флага, некоторые держали российский триколор.