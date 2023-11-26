Западу следует прекратить идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Москвой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся!» – заявил он.

Филиппо заявил о необходимости вести диалог с Россией и забыть о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Давайте (…) поможем миру восторжествовать!» – написал он, передает РИА «Новости».

Политик также заявил о желании США и Германия вернутся на российские рынки как можно скорее.