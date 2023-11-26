В Совете Европы анонсировали помощь Украине

«Коллективный Запад и киевский режим отлично знают правила переноса внимания и манипуляции сознанием населения — чем меньше успехов на поле боя, тем больше внимания СМИ обращают на так называемые военные преступления противника, которые могут быть выдуманы. Отсюда и внимание к качеству публичных выступлений представителей Генпрокуратуры Украины, ведь в своих речах они должны быть убедительны. Отсюда и перенос акцентов на телевизионную картину, работу со СМИ и на попытку демонизировать российских военных», — рассказал аналитик в беседе с RT.